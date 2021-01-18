Коментуючи інше важливе явище - локдаун, прем'єр-міністр повідомив, що дію адаптивного карантину буде продовжено до кінця березня, адже підстав його скасовувати немає.

За добу в Україні зафіксовано 3034 випадки зараження коронавірусом. 5 236 людей одужали. Померли від ускладнень недуги - 67 осіб.

Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині.