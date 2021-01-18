COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Коментуючи інше важливе явище - локдаун, прем'єр-міністр повідомив, що дію адаптивного карантину буде продовжено до кінця березня, адже підстав його скасовувати немає.
За добу в Україні зафіксовано 3034 випадки зараження коронавірусом. 5 236 людей одужали. Померли від ускладнень недуги - 67 осіб.
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині.
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