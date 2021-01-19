Поисковая система DuckDuckGo, которая работает с конфиденциальностью, впервые за 12 лет получила 100 миллионов поисковых запросов за 1 день.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что компания выпустила мобильное приложение для работы пользователей во всех местах без потребности наличия компьютера. В общем, за несколько месяцев в поисковике были зафиксированы около 2 миллиардов запросов.

Отмечается, что в сентябре 2020 года в Twitter компании было опубликовано сообщение о более 4 миллионах пользователей. Система является популярной именно в связи с отказом от сбора данных пользователей, а также В последнее время появляется все больше сообщений об утечке данных пользователей в различных сетях. Отсутствие детализированных данных не позволяет ей самой точно оценить размер собственной базы пользователей.

Читайте также, поисковик Google введет демонстрацию видео из TikTok и Instagram. Пользователи смогут, не переходя на отдельный сайт, смотреть видеозаписи с помощью приложения, и вернутся к поисковику обратно без лишних проблем.

Кроме того, Apple начала разработку собственного поисковика. iOS 14 показывала свои поисковые результаты и сама направляла пользователей непосредственно на сайты.

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