Российская компания "Газпром" допускает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2" в случае резкой смены политической ситуации в европейских странах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум "Газпрома" к новому размещению бондов.

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В документе отмечается, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в различных регионах. Это, в свою очередь, приводит к смене позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов по отношению к проектам.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в меморандуме.

Ранее сообщалось, что в Германии экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2". Они обжаловали разрешение на работы в экономической зоне страны.

Также мы писали о том, что продолжение строительства "Северного потока-2" отложили. Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

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