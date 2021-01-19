"Северный поток-2" могут отменить: названо условие [ Редактировать ]
Российская компания "Газпром" допускает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2" в случае резкой смены политической ситуации в европейских странах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум "Газпрома" к новому размещению бондов.
В документе отмечается, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в различных регионах. Это, в свою очередь, приводит к смене позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов по отношению к проектам.
"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в меморандуме.
Ранее сообщалось, что в Германии экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2". Они обжаловали разрешение на работы в экономической зоне страны.
Также мы писали о том, что продолжение строительства "Северного потока-2" отложили. Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.
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