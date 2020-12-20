Новоизбранный президент США Джо Байден представил новых членов своей команды, которые в его администрации будут заниматься вопросами климата и энергетики.

По данным СМИ, если американский Сенат утвердит назначит кандидатов на должности в новом правительстве, то Майкл Риган станет первым афроамериканцем, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

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Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США, став первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

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Сообщается также, что бывший губернатор Мичигана Дженнифер Гренхольм в новом правительстве станет министром энергетики.

Как ранее сообщалось, Трамп планирует дальше бороться за пост президента США, он готов ввести военное положение в некоторых штатах.

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Ранее Мелания и Дональд Трамп поделились своим новым рождественским и в то же время - последним снимком из Белого дома.

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