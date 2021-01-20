COVID в Україні: які області лідирують по захворюваності? [ Редактировать ]
А в Європі дедалі частіше говорять про ускладнення і навіть смерті від вакцини! Чи справді щеплення проти COVID-19 може стати летальним? Чи це лише вірус інформаційної паніки? Про це - буде далі в нашому випуску.
А поки що про українську статистику. Кількість померлих від коронавірусу - зростає. Летальні випадки зафіксовані в усіх регіонах. За добу захворіло понад 4 тисячі людей. Померли - 212.
Лідерами лишаються столиця, Запорізька, Харківська, Київська та Одеська області. Найменше нових інфікувань - на Кіровоградщині.
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