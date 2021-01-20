Життя для брухту: як на Черкащині таємно привласнюють автівки? [ Редактировать ]
Друге, таємне, життя для брухту! На Черкащині чиновники районної адміністрації списали з балансу начебто неробочі автомобілі. Утім, замість утилізації, автівки - виставили на продаж, як цілком справні.
До кінця минулого року ці гаражі разом із технікою були на балансі Кам'янського районного управління освіти. Його розформували, а все майно передали відділу освіти ОТГ. Та там хвалитися багатим спадком не стали. Мовляв, від району громада отримала лише старенький ГАЗ-п'ятдесят три та автобус. Вся інша техніка ще до розформування управління пішла на металобрухт.
Анатолій Могилко, керівник відділу освіти Кам'янської ОТГ:
На скільки мені відомо, це те, що я в останній період чув, то було 3 автомобілі. 3 автомобілі середини 80 років випуску, які списані були районною радою на металобрухт. А це автомобіль за віком найстарший.
Успадкована вантажівка нерухома, їй бракує акумулятора й стартера - пояснює механік Василь Ганука. У цьому гаражі він пропрацював понад 30 років, тож усю техніку знає як свої п'ять пальців. Чоловік розповідає: на металобрухт район списав два ГАЗи-53, та УАЗ. Ці ж машини одразу впізнає на світлинах з майданчика електронних оголошень.
Ось …ГАЗ 53 - пожалуйста. От цей автомобіль стояв у цьому гаражі. Його реєстраційний номер СА1449 АВ…другого СА2021 АВ - їх немає туто.
Ці оголошення про продаж техніки на початку січня виставив працівник ДСНС Ігор Соколюк. Два навчальні автомобілі ГАЗ-53 - теж серед лотів чоловіка. У телефонній розмові продавець запевнив - уся техніка в робочому стані, проте! - без документів.
Ігор Соколюк, продавець техніки:
- Вони без документів ! - Без документів, так? - Проблем там ніяких взагалі не було. Просто стоять довго. Воно списане… Я навіть не знаю, як їх оформлять. - А їх списали, бо щось з ними не так? - Нє… бо час їхній прийшов.
Та після цієї розмови, оголошення про продаж техніки зникли з майданчика, а сам продавець заявив, що жодної техніки не реалізовував. Райрада та управління освіти у Кам'янці вже розформовані. Її колишній голова запевняє
Сергій Сундуков, колишній голова Кам'янської районної ради:
Вони здані на металобрухт я знаю одне, згідно закону і всіх правил. Ми через рішення сесії їх списали, в ДАІ їх зняли з обліку і здали на металолом - процедуру ми всю витримали.
Це питання вже зацікавило обласну прокуратуру. Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення майна.
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