В мире пока не было смертей от вакцин от COVID - ВОЗ [ Редактировать ]
В мире пока не зафиксировали ни одного смертельного случая в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.
Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
Она отметила, что наиболее широко сейчас используется вакцина от Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от COVID.
Однако известны случаи побочных эффектов, среди которых - анафилактический шок. Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививаться под наблюдением в медучреждениях.
Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.
Ранее сообщалось, что во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций. Так, у четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.
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