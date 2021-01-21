США повернулися до ВООЗ та Паризької кліматичної угоди [ Редактировать ]
Одразу після інавгурації Байден підписав низку указів. Здебільшого скасував ініціативи попередника Дональда Трампа: Штати повернулися до ВООЗ та Паризької кліматичної угоди, також зупинено будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Відсьогодні президент Байден має підтримку і в Конгресі. Його однопартійці становлять більшість не тільки в Палаті представників, а й у Сенаті.
Троє демократів у день інавгурації склали присягу. Тепер в обох партій по 50 голосів. Саме Сенат вирішує, зокрема, і питання імпічменту. Процес проти Трампа раніше почали в нижній палаті.
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