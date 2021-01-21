Одразу після інавгурації Байден підписав низку указів. Здебільшого скасував ініціативи попередника Дональда Трампа: Штати повернулися до ВООЗ та Паризької кліматичної угоди, також зупинено будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Відсьогодні президент Байден має підтримку і в Конгресі. Його однопартійці становлять більшість не тільки в Палаті представників, а й у Сенаті.

Троє демократів у день інавгурації склали присягу. Тепер в обох партій по 50 голосів. Саме Сенат вирішує, зокрема, і питання імпічменту. Процес проти Трампа раніше почали в нижній палаті.