"Поліетиленова долина" на Закарпатті. Так жартівливо називають одне з місцевих сіл. Жителі там встановили теплиці і тепер продають врожай практично в усіх регіонах країни. Як вдалося запустити успішний бізнес - поцікавилася наша Мар'яна Мартин.

Морква, цибуля, перець, гарбузи… Взимку ринки Закарпаття багаті на пізні овочі. І продукція ця - переважно вітчизняна.

А вже через місяць на прилавках з'явиться перша рання городина. В середині березня покладуть на стелажі і свіжу капусту. На етикетках поруч із ціною писатимуть країну-виробника - і здебільшого білокачанна буде з Македонії, Албанії... - заморська. От тільки не у Василя Любки.

Василь Любка, продавець:

Ми привозимо з Заріччя, там наші родичі виращують. Хороша капуста зимня.

Вісім гривень кіло бачите яка красіва хорошенька.

Капуста білокачанна, пекінська, салат, огірки - це все товар із закарпатського села Заріччя - столиці ранніх овочів. Василь їздить туди щотижня. Ми теж поїхали в Заріччя, дізнатися, коли ж буде перша капуста. Тут чотири тисячі жителів, і всі вирощують білокачанну. Село видно ще з траси.

Поля вкриті теплицями. Василь Васильович Васько люб'язно відчиняє двері свого парника. Кіара, етьма, сунта, заріссіма - розсада чотирьох видів ростиме тут три тижні.

Важко повірити, але поки на дворі сніг тут 18 градусів.

Василь Васько, фермер:

Отоплюєм дровами температуру тримаємо щоб була не маленька, щоб розсада любила тепло і щоб вона гарно росла.

У цій теплиці аж 145 тисяч майбутніх головок білокачанної, а це понад 200 тонн урожаю. Бізнес ризикований, бо ніколи не знаєш, скільки заробиш. Приклад цьому - минулий рік. Усе через закриті на карантин ринки.

Василь Васько, фермер:

Зимня вже пішла чуть-чуть вверх.

Скільки коштуватиме білокачанна цьогоріч - наразі загадка. Імпорт з'явиться вже в березні, і ціна вочевидь залежатиме від поставок. А місцева капуста ще дозріватиме. Ростиме вона в цій теплиці без спеціального опалення

Василь Васька, фермер:

В нас є мірка по якій ми копаємо ямки, то получається в нас по 37 стебло від стебна на 37 і міжряддя также само 37 см.

Готову розсаду наступного тижня перемістять у цю теплицю.

Дозрівшу розсаду капусти закладаємо в підготовлені ямки перебика кладемо у яку.

А збирати врожай ранньої закарпатської капусти фермери будуть уже на початку квітня.