У Харкові помер постраждалий у пожежі в притулку для літніх [ Редактировать ]
У Харкові помер пенсіонер, який минулого тижня постраждав у пожежі в притулку для літніх людей. Йому було 80 років, повідомили у пресслужбі міської ради. Ще четверо потерпілих перебувають у паліативному відділенні лікарні №17.
Нагадаю, у четвер у приватному хоспісі сталась пожежа. На той час у будинку мешкало 33 людини, 15 - загинули, п'ятьох ушпиталили.
Місцева влада заявила, що за цією адресою офіційно не зареєстровано жодної установи соцзахисту. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення вимог пожежної безпеки".
Того дня були затримані власник будинку, орендар із дружиною, які керували хоспісом, та адміністратор. У суботу суд обрав усім чотирьом запобіжний захід тримання під вартою.
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