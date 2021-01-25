Європу накрило справжньою зимою

Досі не оговталися після історичного снігопаду мадридці. Збитки оцінюють у майже мільярд чотириста євро. І це ще всього не порахували. Хуртовина паралізувала міську інфраструктуру: на вулицях завали не лише снігу, а й сміття. Уже кілька днів, як заметілі вщухли, а в місті розчистили тільки 15 відсотків доріг