Австралію випалює нечуваною спекою [ Редактировать ]
Австралія знемагає від аномально високої температури. Перша цьогоріч по-справжньому літня спека - до понад 40 градусів, принесла й лісові пожежі. Спалахнули порослі чагарниками схили довкола міста Аделаїда.
Згоріли два будинки. До гасіння залучили пожежну авіацію. Однак, за словами вогнеборців, цьогоріч ситуація не така загрозлива.
Нагадаю, торік лісові пожежі завдали величезної шкоди зеленому континенту. Загинули 33 людей, знищено близько 25 мільйонів гектарів лісів.
по теме
У передмісті Лондона через негоду чимало аварій. Синоптики порадили автомобілістам без потреби не виїжджати з дому власним транспортом.
200 попереджень метеорологи опублікували через шторм "Крістоф", що накрив Сполучене Королівство. Агентство з питань довкілля попередило, що рівень води в річках близький до максимального
Лозу в регіоні почали вирощувати ще в XI столітті через м'який сприятливий клімат. Нині місцина в переліку спадщини ЮНЕСКО
Лише за ніч випало до 35 сантиметрів снігу, повідомляють в Укравтодорі. Там закликають водіїв бути уважнішими та обережнішими за кермом
Досі не оговталися після історичного снігопаду мадридці. Збитки оцінюють у майже мільярд чотириста євро. І це ще всього не порахували. Хуртовина паралізувала міську інфраструктуру: на вулицях завали не лише снігу, а й сміття. Уже кілька днів, як заметілі вщухли, а в місті розчистили тільки 15 відсотків доріг