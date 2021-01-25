У парламенті планують ліквідувати податкову міліцію та реформувати СБУ [ Редактировать ]
Ліквідувати податкову міліцію та реформувати СБУ. Народні обранці повернулися з канікул і розпочинають двотижневий законодавчий марафон. Планують ухвалити закон про Бюро економічної безпеки - новий орган контролюватиме діяльність бізнесу, замість податкової міліції. Заодно хочуть реформувати Службу безпеки України. Цього тижня нардепи також збираються ухвалити законопроєкт про Всеукраїнський референдум, який кілька місяців припадав порохом у парламенті.
Руслан Стефанчук, заступник Голови Верховної Ради України:
Цього тижня ми плануємо і виносимо в зал законопроєкт про всеукраїнський референдум, я теж сподіваюся що розуміють важливість цього законопроєкт всі хто присутній тут і не з вашої і не з нашої вини він зник з порядку денного і був прибраний єдиний механізм. яким гарантувалося право народу бути єдиним джерелом влади.
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