Про харківську трагедію сьогодні говорили і в парламенті на погоджувальній раді

Про харківську трагедію сьогодні говорили і в парламенті на погоджувальній раді. А ще депутати вирішили вдарити гривнею по кнопкодавах. У Верховній Раді нові методи боротьби з неособистим голосуванням. Вільні місця в залі - відключили від системи, а саму програму модернізують аби депутати могли голосувати лише з власного місця. А ще - встановлять додаткові камери спостереження.

А в майбутньому у кнопкодавів забиратимуть зарплату. Відповідні зміни до законів - мають незабаром внести на розгляд нардепів. Коли саме - невідомо. А от над чим працюватимуть обранці цього тижня, вже готова розказати Ксенія Барвіненко.

Свою роботу депутати розпочинають з хвилини мовчання, в пам'ять про загиблих під час пожежі в Харкові. І одразу домовляються - розробити законопроєкти.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Пов'язані з протипожежною безпекою, і заходами які допоможуть врегулювати цей напрямок діяльності відповідних органів і одразу хотів би звернутися і до апарату і до колег, одразу вивчити ці законопроєкти і підготувати їх до розгляду на цьому пленарному тижні.

Та не лише безпековими питаннями займуться нардепи, у планах...

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Закон про бюро економічної безпеки, який дуже давно опрацьовується ВРУ, це вже не перша назва цього органу, ми пам'ятаємо ці перетрубації, але основне завдання цього органу - нарешті поховати ту саму налогову міліцію, яка всіх кошмарила в цій країні і перейти до нормальних форм контролю за діяльністю бізнесу і підприємств, також є законопроєкт про реформування служби безпеки України.

І таких законопроєктів, які місяцями припадають пилом в парламенті - безліч. Серед них так звана реформа народовладдя.

Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України:

Цього тижня ми плануємо і виносимо в зал законопроєкт про всеукраїнський референдум, я теж сподіваюся що розуміють важливість цього законопроєкту всі хто присутній тут і не з вашої, і не з нашої вини він зник з порядку денного і був прибраний єдиний механізм. яким гарантувалося право народу бути єдиним джерелом влади.

Взагалі за три тижні депутатських канікул, у обранців назбиралося вдосталь "боргів". Зокрема - тарифних

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Люди отримують газ за європейськими цінами при тому що не мають ні європейських зарплат, ані європейських пенсій, і це головна причина чому сьогодні такий накал по тарифам, там само немає відповіді, і я не почув відповіді від прем'єр-міністра, куди в україні подули доступну і достатньо дешеву енергію підприємства "Енергоатом", який виробляє 52% електроенергії в Україні і якого з головою вистачає для споживання людей.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Сім років назад коли ще була попередня влада у людей нахабно через корупційну модель - забрали дешевий український газ і підняли тарифи на газ в 11 разів, на електроенергію в сім, абсолютно розрахунків на це не було.

Прем'єр Денис Шмигаль, намагався пояснити - чому злетіли тарифи. Каже - винна не влада, а ринок газу.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Що таке сьогодні ціна на газ, це ціна яка формується на світових біржах і на українській біржі, в нас є приклади коли літом, одразу після запровадження ринку газу - ціни коливались менш як трьох тисяч гривень.

Проте від депутатів - отримав чергову порцію запитань, вже медичних.

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України:

З травня місяця я постійно задаю прем'єру одне й те саме питання - що з вакцинами в Україні.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У травні європейський союз пропонував Україні взяти участь у фінансуванні, шляхом зроблення невеликого внеску на закупівлю вакцин і оскільки кошти цій владі треба було спрямовувати на велике крадівництво з відкатами - закупівля вакцин не була профінансована.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Ми маємо зробити все можливе, щоб отримати вакцину, щоб допомогти владі ми розробили вже постанову про вакцинацію.

Щодо проваленої закупівлі вакцин - прем'єр пояснень не надав, йому просто не вистачило часу. Депутати чекають його відповідей вже завтра, адже очільника уряду - запросили відзвітувати перед обранцями.