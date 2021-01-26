Після двотижневого локдауну підприємці підраховують збитки. У Львові карантин істотно вдарив по туристичній галузі, яка є визначальною для міського бюджету. Докладніше - Христина Гашенко.

Школи, торгові центри та непродовольчі ринки - сьогодні їм "зелене світло".

Втім, покупці не поспішають на "шопінг".

Володимир, продавець:

Поки що немає, перший день не знаю може будуть надіюся на краще.

Не квапляться відчиняти свої крамнички й самі продавці.

Світлана Мальцева, продавчиня:

Якщо будемо починати працювати, то значить вже відчуття радісне, якби тільки не продовжили карантин, бо люди вже, по-перше, замучились сидіти в місяць вдома на карантині то не жарти.

У центрі Львова теж не велелюдно. Там де на початку січня відпочивали сотні туристів - нині порожньо. Досі зачинена частина кав'ярень. Відлякує гостей і погода.

Любов, жителька Львова:

Не вистачає туристів у місті. Львів туристичне місто пусто.

Ресторатори підраховують збитки від локдауну.

Тетяна Абрамова, рестораторка:

Якщо зазвичай вдень мій заклад може відвідувати 100 людей то зараз це було п'ять людей, розумієте, це ті люди, які замовили доставку або прийшли на само виніс, тому що місто пусте гості міста поїхали все закрито.

Через локдаун до туристичного Львова цьогоріч на зимові свята приїхало удвічі менше гостей. З очікуваних двохсот п'ятдесяти тисяч місто відвідала лише сотня тисяч туристів. Це неабияк позначилося і на бюджеті, запевняють у міськраді. Бо ж торішній березнево-травневий карантин для Львова обійшовся в "мінус" 450 мільйонів гривень.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Якщо говорити про січень, то ми будемо бачити пізніше цю цифру, але зрозуміло що теж бізнес не був активним увесь період, від 7 січня був такий пік, а для бізнесу це було важливо, але далі вони працювали на виніс і це лише часткова робота.

Втім, є й ті, що таки дочекалися закінчення локдауну. Олександр Шелетецький до Львова приїхав на 3 дні. Каже, мандрівку спеціально планував після 24 січня.

Олександр Шелетецький, турист із Києва:

Це важлива складова для прийняття рішення чи їхати, коли усе зачинено. Зрозуміло що якби що робити у Львові хочеться гуляти, заходити в крамниці, заходити в ресторани, кафе відпочивати.

Медики фіксують значний спад кількості хворих на коронавірус. За минулу добу в області підтвердили лише 138 випадків зараження.

Наталія Тімко, в. о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Також зменшується кількість людей які перебувають на госпіталізації з приводу COVID-19. Станом на сьогодні в лікарні перебуває 1230 осіб у відсотковому відношенні це менш як 30% заповнено стійку від них ліжок на Львівщині.

Однак якщо нехтувати карантинними правилами - не дотримуватися соціальної дистанції й не носити масок у людних місцях - чергової хвилі спалаху недуги не уникнути, запевняють медики.