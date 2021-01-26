Напад на українця в Парижі: поліція заявляє про бандитські розбірки [ Редактировать ]
Жорстокий напад, який збурив усю Францію. 15-річний українець Юрій Крученюк, якого до напівсмерті побили у середмісті Парижа, почав поступово повертатися до тями. На нього напали ще 15 січня, відтоді хлопець перебував у медикаментозній комі. Хто і навіщо побив підлітка - в матеріалі Анни Філь.
Це відео сколихнуло всю Францію. Десятеро молодиків з арматурою, битами й ножами нападають на підлітка. Сталося все 15 січня, у середмісті Парижа, неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій саме повертався з коледжу, коли на компанію напали невідомі.
Наталія Крученюк, мати Юрія:
Я приїхала, коли Юрій уже був у кареті швидкої. Він був у жахливому стані. Дуже важко було бачити свого сина таким. Вони розбили йому голову. Зламали руку, ключицю, пальці, ребра.
Крім того, у Юрія гематома між черепом і мозком, зламаний ніс. Він досі в реанімації, мама - постійно поруч із ним. У переписці нам розповіла - синові краще, його поступово виводять з коми, але стан залишається важким.
Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ Франції:
Неймовірно жорстокий напад. Співчуваю хлопцеві і його родині. Слідство має пролити світло на факти й притягти до відповідальності винних у цьому негідному вчинку.
Анн Ідальго, мер Парижа:
Надзвичайно вражена жахливою агресією щодо юного Юрія. Винних треба знайти і покарати. Уся моя підтримка йому і його родині.
Прокуратура Парижа відкрила справу про замах на вбивство. Основна версія поліції - хлопець потрапив у розбірку між місцевими бандами. Адміністрація 15 округу Парижа, де усе сталося, визнає в їхньому районі кілька разів траплялися схожі інциденти, однак з такою жорстокістю нападників зіткнулися вперше.
Ніколя, житель району Бюгренель:
Останнім часом тут збираються підозрілі люди. Він уже не перший на кого напали, але щоб так жорстоко - такого ще не було.
Еліс, жителька району Бюгренель:
Дуже неприємно, що все сталося саме тут, у нас. Це доволі мирний район, чужих не помічали. Навіть не збагнеш, що таке жахливе насильство тут може статися.
Французькі ЗМІ з посиланням на слідчих пишуть - до нападу може бути причетна група молодиків з містечка Ванв у передмісті французької столиці. І вчителі Юрія, і мама запевняють хлопець ні з ким не конфліктував.
Наталія Крученюк, мати Юрія:
Я щодня винувачу себе. Можливо, я щось недогледіла. Я на кожному кроці кажу - нехай жодній матері не доведеться пережити таке, нехай ні одна дитина не зіткнеться з таким.
Українські дипломати у Франції тримають справу на контролі. Президент Володимир Зеленський теж закликав знайти і покарати нападників і заявив, що цей випадок заслуговує на жорстку реакцію держави.
по теме
Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу
Вибиті вікна, потрощені двері та червоні плями від крові на землі. Це саме той будинок, де події розгорнулися на кшталт голівудського трилера
Чотирнадцятирічного Юру побили неподалік Ейфелевої вежі тиждень тому. Він повертався з друзями із коледжу - коли на компанію напали з десяток невідомих з палицями, битами і ножами
На Миколаївщині у селищі Доманівка син посварився з батьком і взявся за ніж - відрізав ніс, губи і частково статеві органи
Педофила поймали на границе после изнасилования 10-летней девочки