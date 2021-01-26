В Британии число жертв пандемии коронавируса превысило 100 000 человек. Таким образом Британия стала первой европейской страной с такой смертностью. Об этом пишет The Times.

Это подтвержденное количество смертей.

Сообщается, что за неделю, которая завершилась 15 января, в Великобритании было зарегистрировано 7 776 смертей. В свидетельствах о смерти этих людей есть упоминание о коронавирусе. Таким образом, официальное число умерших пациентов с COVID-19 достигло 103 602.

Британия - пятая страна в мире, которая достигла таких цифр, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Сейчас в ней самый высокий уровень смертности от коронавируса на 1 миллион человек, чем в любой другой стране.

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки лабораторно подтвердили 2779 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек.

Кроме того, Украина не может использовать вакцины от COVID. По состоянию на сегодня ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский дал указание главам областей подготовить план вакцинации граждан. Он должен быть очень детальным. Международные переговоры о закупке препарата от COVID-19 находятся на финальной стадии.

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