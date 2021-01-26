Президентство Трампа, пандемія коронавірусу і навіть перемога Зеленського. Про все це людство давно попереджали в "Сімпсонах". Пророчі здібності сценаристів уже кілька років обговорюють фанати. Аж ось справдилося ще одне передбачення - вбрання віцепрезидентки на інавгурації Джо Байдена. У чому секрет мультяшних віщувань? Знає Анна Філь.

Вони передбачили "розумні годинники" у 1995.

Тоді ж знали, що в майбутньому ми розмовлятимемо по скайпу і зуму.

І на 13 років раніше за вчених вирахували масу бозон Хіггса - однієї з найважливіших елементарних частинок у сучасній фізиці.

А ще вгадали імена нобелівських лауреатів і нашестя невідомого вірусу. Усе це - Сімпсони. Найдовший в історії США сітком в ефірі з 1989 року. Здавалося б, мультик про звичайну американську родину. А виявляється з такою філософією, що її тепер в університетах вчать. Тоді як пророцтва сценаристів - найпопулярніша загадка, над якою весь світ ламає голову.

Ми перевіримо сьогодні ще одне передбачення з легендарного мультсеріалу - чи дійсно Сімпсони заздалегідь знали про коронавірус?

Я давно знав що Сімпсони завжди праві. Вони передбачили президентство Трампа у 2000-му році!

І це найвідоміше пророцтво. Як сценаристи дізналися, що через 16 років Дональд Трамп очолить Білий дім? Ось ця серія. Ліза Сімпсон потрапляє в майбутнє і опиняється в президентському кріслі. Береться розгрібати справи попередника...

Як ви знаєте, Дональд Трамп залишив нам у спадок досить значний дефіцит бюджету.

Автори сценарію пізніше говорили це було застереження для Америки! Але є і більш прозаїчне пояснення в 2000 році Трамп брав участь у президентських перегонах. А ще його часто пародіювали на телебаченні. Тож творці Сімпсонів і обрали його для жарту як найнеймовірнішого кандидата на посаду президента.

І в цій самій серіїї, до речі, ще одне дежавю. Погляньте на костюм Лізи Сімпсон - фіалковий жакет, намисто з перлин. У такому ж вбранні на інавгурацію Джо Байдена з'явилася Камалла Харріс. Знавці сіткому пояснюють: або віцепрезидентка сама фанатка Сімпсонів. Або ж...

Девід Сільверманн, режисер "Сімпсонів":

Сімпсони передбачили майбутнє, кадр за кадром. Тому що ми члени таємного товариства ілюмінатів!

На користь того, що "життя вторить за мистецтвом" є ще один доказ. У 2012 році в мультику показали виступ Леді Гаги на Супербоулі. А в 2017 році співачку дійсно запросили заспівати у фіналі Національної футбольної ліги. І перформанс - знову справив ефект дежавю. Щоправда, згодом сценаристи зізналися - образ леді гаги скопіювали з минулих виступів, а вона згодом просто вирішила його повторити ще раз.

Є і більш моторошні передбачення. У серії 1995 року прихильники теорії змови побачили вказівку на майбутній теракт 9-11, так американці називають атаку на вежі-близнюки в Нью-Йорку 2001 року. А в епізоді за 2007 рік українські фанати помітили ще одне політичне передбачення - результати Володимира Зеленського і Петра Порошенка на виборах в 2019 році. Пояснювати все це сценаристи вже втомилися. І переводять стрілки на теорію імовірності. Якщо серій аж сімсот, а подій у них тисячі - то хоча б щось із цього таки справдиться.