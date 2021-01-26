Таджикистан объявил о полной победе над COVID [ Редактировать ]
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его страна полностью победила пандемию коронавируса. Однако, он призвал и дальше соблюдать меры безопасности.
Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к парламенту.
Президент призвал жителей Таджикистана не забывать о правилах личной и общественной гигиены и "не расслабляться".
"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - заявил он.
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