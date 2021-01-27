Джо Байден вперше мав телефонну розмову з Путіним [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден провів телефонні перемови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили шляхи реагування на спільні виклики в безпеці, зокрема з боку Росії. Байден зазначив: консультуватиметься з Альянсом у питаннях щодо Афганістану, Іраку та РФ.
Відбулася й перша телефонна розмова Байдена з Путіним. Серед порушених тем - угода про ядерну зброю, а також ситуація на сході України. Крім того, в Білому домі зробили заяву про газопровід "Північний потік-2".
У США російський проєкт і далі вважають, цитую, "поганою угодою". А Байден щодо спорудження газогону - проведе консультації з європейськими партнерами.
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