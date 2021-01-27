У Кропивницькому після локдауну - проблеми з громадськими перевезеннями

У Кропивницькому після локдауну - проблеми з громадськими перевезеннями. В годину-пік на зупинках довжелезні черги, без додаткового автобуса залишились і школярі з віддалених мікрорайонів міста. Чому - мої колеги розкажуть.

Це кінцева зупинка в селищі Новому, віддаленому мікрорайоні Кропивницького. Десятки людей чекають у черзі на автобус чи маршрутку - згідно з карантинними обмеженнями, пасажирів пускають лише за кількістю місць у салоні.

Юлія Бобришева, жителька Кропивницького:

Постійно потрібно виходити раніше, якщо мені на роботу на 8 годин, то я на зупинці вже десь о 6:45 стою.

Без додаткового автобуса, який возив учнів до школи з вересня, залишились і з пів сотні дітей цього мікрорайону. Від понеділка міська влада його скасувала. Дітям доводиться мерзнути в загальній черзі на громадський транспорт.

Анастсія Мороз, жителька Кропивницького:

Важко канешно, стоять в очерєді довго приходиться і вставати раніше приходиться, холодно ж стоять.

Ходити пішки жителям Нового - справжнє випробування, адже відстань до міста - тринадцять кілометрів.

Людмила Колесникова, жителька Кропивницького:

Ніхто не реагирует на эти наши проблемы, мы как бы брошенные и отрешенные от всего мира.

Чому скасували спецрейси для школярів у мерії пояснили оптимізацією громадських перевезень. Мовляв, ці автобуси забрали на інші маршрути.

Віктор Житник, начальник управління розвитку транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради:

Ну він не був шкільний, скажімо так, в умовах пандемії, коронавірусу і карантину ми розуміли поки немає в достатньої кількості транспортних засобів, ми погодились окремі рейси знімати і перевозити діточок з селища Нового і селища Молодіжного.

Через обурення батьків від сьогодні мерія таки повернула під потреби учнів мікрорайону Нового додатковий автобус. Однак для містян чиновники готують ще один "сюрприз": вже з першого лютого в Кропивницькому після дев'ятої вечора комунальний громадський транспорт - взагалі не працюватиме. Пояснюють це нерентабельністю рейсів.