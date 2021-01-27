Модний дім Шанель презентував нову колекцію [ Редактировать ]
Модний дім Шанель презентував весняно-літню колекцію. Оформили шоу в стилі весілля з квітковими арками й пелюстками на подіумі. У вбранні моделей домінували пастельні кольори і класичний чорний.
Завершувала показ наречена з білим конем. Глядачів через карантин не було. Запросили лише амбасадорів бренду - акторок Пенелопу Крус, Маріон Котійяр, Ванесу Параді і Лілі-Роуз Депп.
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