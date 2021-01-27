У Кабміні хочуть внести зміни до прожиткового мінімуму та фіксованої індексації [ Редактировать ]
Прожитковий мінімум по-новому та фіксована індексація. Уряд розробив низку законопроєктів про посилення і осучаснення соцгарантій. У кабміні, зокрема, хочуть змінити підхід до розрахунку прожиткового мінімуму та усунути його вплив на формування інших виплат, наприклад, розміру штрафів або ж податків.
Їх визначатимуть за іншим методом. Також урядовці пропонують зафіксувати постійну дату індексації пенсій. І здійснювати її щорічно в березні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
З 2022 року, не пізніше 1 березня передбачається встановлення щорічної індексації пенсій. Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити усе прозоро і встановити чіткі дати. Коли повинна починатись і відбуватись індексація у нас в державі. Крім того, законопроєктом пропонується усунути несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалася багато років.
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