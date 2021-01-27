Прожитковий мінімум по-новому та фіксована індексація. Уряд розробив низку законопроєктів про посилення і осучаснення соцгарантій. У кабміні, зокрема, хочуть змінити підхід до розрахунку прожиткового мінімуму та усунути його вплив на формування інших виплат, наприклад, розміру штрафів або ж податків.

Їх визначатимуть за іншим методом. Також урядовці пропонують зафіксувати постійну дату індексації пенсій. І здійснювати її щорічно в березні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: