Переосмислення історії. У США оголосили: замінять дизайн 20 доларової купюри, розмістивши на ній замість "білого" президента - темношкіру активістку. А "Дісней" прибирає класичні мультфільми, які тепер вважають "неполіткоректними". Дмитро Анопченко розкаже про майбутні зміни.

У світі чи не кожен знає американських президентів в обличчя завдяки доларам. На одній з найбільш "ходових" купюр, "двадцятці" - Ендрю Джексон, сьомий глава держави. Політик, колишній солдат, який виріс до генерала.

Посилюючи захист банкноти, Казначейство за ці роки кілька разів змінювало дизайн, але портрет залишався незмінним. Утім, за Байдена і до цього дійшли руки.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Казначейство робить кроки, щоб помістити Герріет Табмен на лицевий бік "двадцятки". Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманіття країни.

Намалювати темношкіру людину на доларах хотіли ще за Обами, але процес зміни дизайну довгий. І Трамп, щойно ставши до влади, одразу ж все це зупинив. Ось його інтерв'ю тих часів.

Дональд Трамп, Президент США:

Мені не подобається таке казати, але ця непотрібна політкоректність. Він на купюрі стільки років! І уособлює те, що важливо для цієї країни!

Тож адміністрація Байдена, руйнуючи політичну спадщину попередника, із перших же кроків і грошима вирішила зайнятися. Новий дизайн розроблять найближчим часом і згодом почнуть поступово вилучати з обігу гроші із Джексоном, якому тепер закидають, що він і рабовласником був. І з корінним населенням - американськими індіанцями - поводився невиправдано жорстко.

Під час недавніх "чорних" протестів вже дісталося і Колумбу, якого завжди шанували як людину, яка відкрила Америку, а тепер таврують як рабовласника і пам'ятники зносять. Але коли переписують підручники історії - це ще можна зрозуміти. А от коли неполіткоректними оголошують мультфільми?!

Студія Діснея повідомляє: прибрала з переліку мультфільмів, які можуть дивитися діти молодші шести років, стару анімаційну класику. Фільм про слоненятка Дамбо тепер вважають неполіткоректними, адже у музичних номерах за нових обставин чомусь побачили расистський підтекст.

Улюблений мультфільм багатьох поколінь, про Пітера Пена, дивитися теж не рекомендують, бо там карикатурно зображені індіанці, а це тепер називають расизмом.

У чорному списку, хоча і цей термін тепер теж намагаються не вживати, також Діснеївські "Коти-Аристократи". Лише через те, що сіамський кіт, виявляється, може образити почуття вихідців з Азії. І пригодницька стрічка для дітей "Родина Робінзонів", яку оголосили небажаною тому що піратам у фільмі гримери намазали обличчя коричневою фарбою і це теж може виявитися образливим.

Зміни відбудуться і в Діснейленді. В парках і у Каліфорнії і у Флориді скасовують один із найстаріших атракціонів для дітей, який ще Уолт Дісней особисто затверджував - "Круїз джунглями". За сюжетом впродовж подорожі на пароплаві, на маршруті з'являються ворожі племена.

Здавалося б, що в цьому такого, але активісти знову ж таки звинувачують компанію в расизмі. Мовляв, виставляєте аборигенів примітивними і злими. Ці звинувачення вже рік лунають; за Трампа Дісней ще тримався, однак за Байдена - вирішив здатися.

Історія із "двадцяткою", яку вирішили показово змінити навіть попри те, що в країні зараз є куди нагальніші проблеми, ніж дизайн купюр, чітко показує пріоритети нової команди. І бізнес намагається підхопити ці суспільні настрої та перестрахуватися. Хоча іноді, як у ситуації із мультфільмами, така самоцензура викликає здивовану посмішку.