У Франції затримали підозрюваних у побитті українського підлітка [ Редактировать ]
У Франції затримали підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Крученюка. Про це повідомило видання "Ле Паріз'єн" із посиланням на прокуратуру Парижа. Там зазначили, що розслідування триває успішно. Усі дев'ятеро затриманих є членами однієї банди.
Їм висунули підозру в спробі вбивства. Напередодні деякі французькі ЗМІ поширили неправдиву інформацію, нібито і сам Юрій був під слідством. МЗС такі звинувачення спростували.
Нагадаю, на 15-річного українця напали в середмісті Парижа. Камера спостереження зафіксувала, як підлітка гамселить група молодиків. Він із численними переломами та ножовими пораненнями два тижні перебував у комі. І лише нещодавно отямився.
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