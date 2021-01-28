У Києві три сотні дітей-сиріт знайшли родини та житло [ Редактировать ]
Близько трьох сотень дітей-сиріт знайшли нові родини та нові помешкання. Йдеться про соціальну програму у столиці, в рамках якої облаштовують житло для місцевих будинків сімейного типу.
Напередодні його отримали дві родини. У кожній - щонайменше п'ятеро дітей. Квартири площею до двохсот квадратів уже з ремонтом, меблями та необхідною технікою. Це коштувало місту два мільйони гривень.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Будинків сімейного типу у нас всього 31 у нашому місті. І там знаходиться от мені підказують - 260 дітей. Це діти-сироти. Кожна дитина повинна виховуватись в родині. Ми створили їм такі умови, щоб комфортно було. Дякуємо батькам-вихователям, які взяли відповідальність. - Тобі тут комфортно? - Так. - А тобі подобається? - Дуже.
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