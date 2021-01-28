Близько трьох сотень дітей-сиріт знайшли нові родини та нові помешкання. Йдеться про соціальну програму у столиці, в рамках якої облаштовують житло для місцевих будинків сімейного типу.

Напередодні його отримали дві родини. У кожній - щонайменше п'ятеро дітей. Квартири площею до двохсот квадратів уже з ремонтом, меблями та необхідною технікою. Це коштувало місту два мільйони гривень.

Віталій Кличко, київський міський голова: