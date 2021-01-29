У США загинули шестеро людей через витік рідкого азоту [ Редактировать ]
Щонайменше шестеро людей загинули через витік рідкого азоту в США. 12 потерпілих ушпиталили, ще 130 евакуювали для медичної перевірки.
Серед постраждалих - четверо пожежників, у них опіки дихальних шляхів. Витік трапився на підприємстві в місті Гейнсвілл, штат Джорджія. На місці працюють екстрені служби кількох відомств. Причину аварії встановлюють.
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