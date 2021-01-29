Экс-президента Чехии оштрафовали за нарушение карантина [ Редактировать ]
Экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 тыс. крон (465 долларов) за отказ носить маску в условиях пандемии коронавируса.
Штраф политику выписали за октябрьское нарушение, сообщает телеканал CT24.
Так, осенью 2020 года экс-глава государства появился на мероприятии в честь годовщины образования республики без противоэпидемиологических средств.
"Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее", - говорится в сообщении гигиенической службы Праги.
Примечательно, что это уже не первый штраф Клаусу. В ноябре 2020 года его также оштрафовали почти на 140 долларов за отказ надеть маску во время митинга. Сам экс-президент выразил несогласие со штрафами и заявил об ущемлении своих прав.
Вацлав Клаус занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год.
Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые штрафы за нарушение карантина. Новый закон предусматривает введение денежных наказаний за обслуживание клиентов в ресторанах без масок.
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