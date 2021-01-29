У Тбілісі ресторатори відмовилися працювати "на виніс" [ Редактировать ]
Страйк рестораторів у Грузії! У Тбілісі близько 90 власників ресторанів, через недостатню підтримку з боку уряду на тлі локдауну, на добу відмовилися працювати на доставку їжі.
З 28 жовтня в Грузії діють жорсткі карантинні обмеження. І з початку лютого країна готується поступово послаблювати карантин, відкривають усі магазини та торговельні центри.
Також в уряді повідомили про спрощення правил в'їзду для іноземних громадян - дозволятимуть усім, хто зробив щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19.
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