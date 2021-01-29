Страйк рестораторів у Грузії! У Тбілісі близько 90 власників ресторанів, через недостатню підтримку з боку уряду на тлі локдауну, на добу відмовилися працювати на доставку їжі.

З 28 жовтня в Грузії діють жорсткі карантинні обмеження. І з початку лютого країна готується поступово послаблювати карантин, відкривають усі магазини та торговельні центри.

Також в уряді повідомили про спрощення правил в'їзду для іноземних громадян - дозволятимуть усім, хто зробив щеплення будь-якою вакциною проти COVID-19.