У Румунії згоріли живцем пацієнти ковідної лікарні [ Редактировать ]
У Румунії в лікарні, де лікували інфікованих коронавірусом, спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули щонайменше п'ятеро людей.
Трагедія сталася у шпиталі Бухареста. Вогонь охопив чотири палати. З лікарні евакуювали близько 120 пацієнтів, пожежу вдалося загасили. Поки що невідомо, що стало причиною займання.
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