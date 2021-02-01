Німеччина відрядить військових до Португалії. Лікарі з ФРН привезуть додаткове обладнання та упродовж трьох тижнів допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом. Ситуація у країні критична.

Темпи зростання інфікованості та смертності найшвидші в світі, лікарні переповнені і не можуть приймати нових пацієнтів. Зі столиці тяжких хворих навіть гелікоптерами споряджають до інших шпиталів.

Уряд оголосив суворий карантин та заборонив жителям країни виїздити за її межі. Натомість португальці стурбовані і винуватять владу, що почала діяти запізно.

Руї Педро, житель Лісабона: