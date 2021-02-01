Німеччина відправить військових до Португалії на війну із COVID-19 [ Редактировать ]
Німеччина відрядить військових до Португалії. Лікарі з ФРН привезуть додаткове обладнання та упродовж трьох тижнів допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом. Ситуація у країні критична.
Темпи зростання інфікованості та смертності найшвидші в світі, лікарні переповнені і не можуть приймати нових пацієнтів. Зі столиці тяжких хворих навіть гелікоптерами споряджають до інших шпиталів.
Уряд оголосив суворий карантин та заборонив жителям країни виїздити за її межі. Натомість португальці стурбовані і винуватять владу, що почала діяти запізно.
Руї Педро, житель Лісабона:
Гадаю, влада припустилася помилки, не закривши країну на Різдво. У них забракло сміливості - зачинити усіх вдома. На мою думку - з політичних причин. Це була фатальна помилка, не можна було покладатися на те, що всі дорослі і сидітимуть удома із власної волі.
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