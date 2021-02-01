У М'янмі військові арештували президента та прем'єра [ Редактировать ]
Військовий переворот у М'янмі. Армійська верхівка заарештувала президента, прем'єра та інших високопосадовців. Їх звинувачують у підтасовці результатів виборів.
Нове керівництво оголосило надзвичайний стан у країні на один рік. Військові увійшли в столицю та барикадують дороги.
А спантеличені люди кинулися скуповувати продовольство, через це у крамницях та ринках виник ажіотаж. Натомість активісти з місцевого університету обурені захопленням влади та закликають боронити демократію.
У зв'язку з переворотом у М'янмі МЗС України просить наших співгромадян тимчасово не відвідувати цю країну.
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