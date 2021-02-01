Нове керівництво оголосило надзвичайний стан у країні на один рік

Військовий переворот у М'янмі. Армійська верхівка заарештувала президента, прем'єра та інших високопосадовців. Їх звинувачують у підтасовці результатів виборів.

Нове керівництво оголосило надзвичайний стан у країні на один рік. Військові увійшли в столицю та барикадують дороги.

А спантеличені люди кинулися скуповувати продовольство, через це у крамницях та ринках виник ажіотаж. Натомість активісти з місцевого університету обурені захопленням влади та закликають боронити демократію.

У зв'язку з переворотом у М'янмі МЗС України просить наших співгромадян тимчасово не відвідувати цю країну.