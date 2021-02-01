Шкільна вчителька з Рівненщини оскаржила в суді штраф за появу без захисної маски у школі

Без маски і без штрафу. Шкільна вчителька з Рівненщини оскаржила в суді штраф за появу без захисної маски у школі. Тобто спочатку судді присудили порушниці штраф у 17 тисяч гривень, але пізніше вона подала апеляцію та виграла. Причому рішення суду шокувало освітян. Деталі розкажуть мої колеги.

Мені одягнути маску - це смерть.

Про вчительку з Варашу, яка відмовляється в школі носити маску, ми розповідали ще у листопаді. Тоді за порушення карантину місцевий суд присудив Жанні Тєтєнєвій 17 тисяч гривень штрафу.

Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського ліцею №1:

Річ у тому, що я християнка віри євангельської і справді слово Господь мені категорично забороняє носити маску.

До школи викладачка й досі ходить без маски. Її, каже, не надягала жодного дня. І штраф за ігнорування карантину - не платила.

Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського ліцею №1:

Коли через маски, які ну от правда, ніякого відношення до здоров'я людей не мають, мене осуджують, а ще такий штраф великий виносять. Ну не співмірний взагалі з доходами громадян України. То це дуже прикро.

Жінка звернулася по допомогу до столичного адвоката й подала апеляцію - штраф скасували.

Надія Ковальчук, суддя Рівненського апеляційного суду:

Постанову Кузнецовського міського суду Рівненської області від 26 жовтня 2020 року відносно Тєтєнєвої Жанни Володимирівни скасувати. Провадження у справі за ст. 44 зі значком 3 кодексу України про адмінправопорушення - закрити.

Дмитро Бузанов, адвокат Жанни Тєтєнєвої:

Протиепідемічні заходи, встановлені постановами Кабінету міністрів, порушують і обмежують права громадян. Про це у своєму висновку зазначив Конституційний суд, тому всі ці зобов'язання носити маску є незаконними.

Аргументи суду - вчителька не посадова особа, яку можна штрафувати на таку велику суму, а школа - взагалі не є "громадським місцем". Таке рішення спантеличило освітян.

Наталія Середа, директорка Вараського ліцею №1:

Я не за те, щоб карали людей грошима. Але мене обурило те, що школа не є громадське місце. І я, як сьогодні керівник, я просто в розпачі і не знаю, що робити.

На Рівненщині майже шість сотень шкіл, де працюють двадцять тисяч педагогів. Із них - лише вчителька із Варашу, кажуть чиновники від освіти, категорично відмовляється носити захисний засіб у навчальному закладі.

Петро Коржевський, керівник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації:

Педагоги інші будуть розуміти, що якщо це не поширюється на одного педагога, то чому це обов'язково повинно поширюватися на нас. Це, фактично, прецедент, який може бути поширений на всю Україну.

Загалом на вчительку, яка нехтує карантинними заборонами, склали ще десять нових актів. Їх жінка теж планує оскаржувати в суді. Надягати маску, запевняє освітянка, не збирається й надалі. Як і йти з ліцею, де вже чверть століття навчає дітей.