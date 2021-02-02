Во французском Нанте мужчина с мечом напал на полицейских. В результате происшествия один из правоохранителей был ранен, сообщает местное издание Le Figaro.

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Инцидент произошел еще в субботу, 30 января, однако французские СМИ написали о нем только сегодня. По их данным, на место инцидента вызвали полицейский патруль. В сообщении говорилось, что агрессивный мужчина устроил дебош из-за семейного конфликта.

На месте полицейские увидели у мужчины меч, похожий на средневековый.

"Мужчина бросился на полицейских. Им пришлось разоружить его", - отметили в полиции.

При задержании один из правоохранителей получил порезы ноги, ему пришлось наложить 10 швов. Нападавший был пьян и под воздействием наркотиков, его задержали.

Ранее сообщалось, что на женщину посреди улицы напали с ножом. Как сообщили в полиции, потерпевшая лишилась телефона, паспорта, ключей от дома, карточек и 1000 гривен. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

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