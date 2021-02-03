Список Навального. Американський сенатор Мітт Ромні підготував законопроект із новими санкціями проти Росії. Каже, вже на цьому тижні його офіційно почне розглядати верхня палата конгресу США.

Про ймовірність посилення санкцій заявляє і Держдепартамент. Але там кажуть, що команда Байдена визначиться з подальшими діями після того, як отримає повний огляд подій в Росії - геополітичних загроз і планів.

Документ наказали підготувати американській розвідці і якнайшвидше доповісти першим особам США. До цього Держдеп не коментуватиме ані масштаб можливого санкційного удару по Кремлю, ані прізвища російських чиновників, які можуть опинитися у новому "чорному списку".

Нагадаємо, напередодні на підтримку Навального у Москві та Санкт-Петербурзі вийшли десятки тисяч людей - це були наймасовіші протести. Силовики застосували до людей силу. Затримали понад тисячу протестувальників.