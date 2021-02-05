На Донбасі ворог знову порушив режим тиші. Наших військових обстріляли з гранатометів. Користуючись перемир'ям, бойовики також заміновують території. Неподалік від окупованого Первомайська, де постріли не вщухають ані вдень, ані вночі, побував наш воєнкор Руслан Смєщук.

Круті степові балки та яри. Такий вигляд має лінія фронту в районі тимчасово окупованого Первомайська. Зараз тихо, і зрозуміло чого, тут досить активно працюють спостерігачі ОБСЄ. Одну таку групу ми зустріли по дорозі. Але коли міжнародних представників немає, дедалі частіше лунають ворожі постріли.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Звуки вистрілив крупнокаліберних кулеметів, були міномети, різноманітні гранатомети такі як АГС, СПГ. - Що при цьому робите? - Наблюдаємо!

На інших позиціях схожа ситуація. А ще у противника тут точно є танки.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Працює СПГ, крупнокаліберні кулемети різноманітні, і похоже на 120 калібр. І були такі звуки віддалено що працює танчик. Цей звук не переплутати. Вихід і одразу вибух.

У самому окупованому Первомайську, в російсько-окупаційних військах ремонтують та обкатують бронетехніку. Тож її тут фіксують постійно.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Броньована техніка, танки, БМП може МТЛб чи САУ. Чуємо техніку кожен день з боку Первомайська.

В цілому ж, за минулу добу російські найманці щонайменше чотири рази обстрілювали українські позиції, зокрема під Горлівкою, з мінометів.