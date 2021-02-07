А російська судова система цього тижня не здивувала. Таки запроторили за ґрати опозиціонера Олексія Навального. Умовний термін у давній справі про шахрайство, яка ще тягнеться з 2012 року, зараз замінили на реальний. Тепер він пробуде у в'язниці два з половиною роки.

Підстава - Навальний порушував умови випробувального терміну. Не відмічався в поліції, поки лікувався в Німеччині після отруєння. Опозиціонер вирок називає свавіллям.

Сполучені Штати та Євросоюз назвали рішення суду - "неприпустимим" та великою помилкою. Та й це ще не все. У п'ятницю відбувся ще один суд проти Олексія Навального за образу ветерана Другої світової. Та слухання перенесли на наступний тиждень. Сам протестний рух у Росії уповільнюється. Соратники Навального вирішили згорнути акції до весни. Загалом за час мітингів затримали понад 6 тисяч людей. І арешти тривають.