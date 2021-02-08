У Мукачеві дощами затопило цвинтар [ Редактировать ]
У Мукачеві на Закарпатті затопило цвинтар. Вода залила ділянку з новими похованнями, повідомляють місцеві ЗМІ. Зараз ситуацію оцінюють рятувальники, планують відкачувати воду.
В ДСНС кажуть: в мікрорайоні Паланок, де сталося підтоплення, тече річка Латориця - тож до ймовірного підвищення рівня води готувалися. Однак, нижче за течією.
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