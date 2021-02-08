Зеленский утвердил план допуска иностранных войск в Украину [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военнослужащих на территорию Украины для проведения учений в 2021 году.
Гарант Конституции подписал соответствующий закон № 1131-9, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, по одобрению решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этом году в Украине планируется проведение 8 многонациональных военных учений, к участию в которых планируют привлечь около 11 тысяч иностранных военных. Речь идет о:
- украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021";
- украинско-британских учениях "Казак Мейс - 2021";
- украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021";
- украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021";
- украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021";
- украинско-польских учениях "Три Меча - 2021";
- украинско-польских учениях "Сильвер Сейбер - 2021".
Подписанный Зеленским документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины. В этих учениях также примут участие страны НАТО и Грузия.
Ранее мы писали о том, что Рада допустила в Украину иностранных военных.
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