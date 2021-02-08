Бойовики на Донбасі активізувалися. Наші військові кажуть: про тишу не йдеться взагалі. Сьогодні супротивник бив по українських позиціях із мінометів великих калібрів, а також із гранатометів і стрілецької зброї. Армійцям дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь.

Півгодинний безперервний обстріл із важких гранатометів і мінометів. Бійці розповідають про обставини нещодавньої вогневої атаки противника по українській позиції.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Було дуже гаряче - противник відкрив вогонь по блок-постах. Вони відкрили вогонь з СПГ, були недольоти й перельоти.

На сусідній позиції серед піхотинців були поранені. Проте військові кажуть: вогню намагаються не відкривати, щоб не порушити перемир'я.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми не відкривали - нам заборонили. Вони нас провокували, хотіли, щоб ми відкрили вогонь, а ми на провокацію не піддались. Вони там з населеного пункту працювали в нашому напрямку.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Именно нашему квадрату досталось. Оно идет как бы тяжелее, ты не знаешь чего ждать, наблюдаешь, стараешься понять, чтоо оно будет.

Щодня над цими українськими траншеями літають ворожі безпілотники. За добу тут нараховують до пів десятка вильотів. Дрони нерідко скидають на наші позиції заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Шостого лютого від такої загинули двоє вояків, третій - був поранений. Українські бійці в окопах кажуть про збільшення кількості провокацій ворога.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони частіше нас провокують своїми поодинокими пострілами. Там АГС працює, снайпер працює.

Від початку року від ворожих обстрілів та підриву на мінах загинуло вже семеро українських військовослужбовців.