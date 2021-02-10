Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи. Украина должна получить еще 600 млн евро финансовой помощи от ЕС.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Домбровскиса, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и достичь позитивного прогресса с Международным валютным фондом.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.