В Україні вшанували пам'ять загиблих у Краматорську [ Редактировать ]
А в Краматорську сьогодні згадували жертв трагедії шестирічної давнини. 10 лютого 2015 по мирному місту завдали ракетного удару. Від розривів "Смерчів" загинули 17 людей, військових і цивільних. Як вшановували пам'ять загиблих - розкаже Руслан Смєщук.
Ця атака сталася рівно шість років тому. Ранок, на вулицях досить людно. Бойовики били по аеродрому, де базувалися військові. Але більшість ракет влучила в житлові квартали. Здійнялася паніка. Усі, кого обстріл застав просто неба, не знали, де ховатися.
Сначала один прилетел, потом чаще и чаще. Все люди начали бегать в разные сторона и плакать. Началась паника, хто присел, хто убежал.
Страх, вот это все. Люди некоторые на пол полягли. Прошло время и попадали большушие снаряды. И люди испугались и опять начали разбегаться, не зная что делать.
Сховатися, на жаль, вдалося не всім. Російські "СМЕРЧІ", касетні ракети, накрили значну частину міста.
Там человек мертвый лежит, и много посекло - именно начинка с этой штуки.
Того дня загинули 17 людей. Дев'ятеро військових, решта - мирні жителі. 64 людини зазнали поранень. Серед них п'ятеро дітей.
Сьогодні в Краматорську вшанували пам'ять загиблих. Спочатку жалобні заходи відбулися за участі військових. Далі молебень провів священник, який в день обстрілу допомагав постраждалим містянам. Каже: забути те жахіття, коли мертві лежали просто на вулицях, і досі не може.
Василь Іванюк, військовий капелан:
Я прибув на місце, вже напевно пройшло години дві з обстрілу. Тим не менш, там було видно жахіття що приніс той обстріл, це було як грім серед ясного неба, і не можна пояснити його якимись людськими чи військово-стратегічними законами.
Ушанування відбулися й на одній із площ міста. Саме тут планують звести меморіал.
Що ж до передової, то за шість років вона значно віддалилася від Краматорська. Найближча ділянка фронту зараз під Горлівкою, це за десятки кілометрів. І там ситуація стабільно напружена.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми спостерігаємо серйозну ескалацію в діях ворога. якщо перед новим роком ми казали про обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів, то зараз часто працює артилерія, зокрема міномети обох калібрів, також активізувалися снайпери.
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