Український літак над Тегераном могли збити невипадково. Канада має аудіозапис, на якому міністр закордонних справ Ірану каже, що одна з імовірних причин катастрофи - навмисна атака. І офіційний Тегеран може ніколи не розкрити правду. Принаймні так стверджує канадський телеканал CBC News. За його даними, слідчі отримали запис іще минулого листопада й ретельно його досліджують.

Українська сторона чує про це вперше - заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко. Нагадаю, 8 січня 2020 року іранські військові збили пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". Пізніше заявили, що це була помилка. Тоді загинули 176 людей - окрім українців, також громадяни Ірану та Канади.