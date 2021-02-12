Вибух на дитячому майданчику в Києві. Чоловік підірвав себе гранатою. Інших людей у цей момент поблизу не було. А от сам підривник - загинув. Про нього майже нічого не відомо. На місці вибуху побував Даніїл Снісар.

Вибух пролунав пообіді у Солом'янському районі, поблизу столичного Радіоринку. Трагедія сталася на очах кількох свідків. Серед них були і діти. Як розповідають очевидці: 49-річний чоловік, місцевий житель, прийшов на дитячий майданчик і почав криками виганяти звідти дітлахів. За кілька хвилин підірвав себе.

Як розповів близький друг і колега загиблого, на такий вчинок самогубця зважився через проблеми в сім'ї - напередодні від нього пішла дружина. Забрала з собою і дітей.

Андрій, товариш загиблого:

Первым после взрыва - подошел я. Тут даже полицейских не было. Ну, я здесь за углом работаю. А он чуть дальше, там работал, на той стороне. Работал он здесь, недалеко, рядом. Занимался антиквариатом. Очень, конечно, жалко, что так произошло. Я вам скажу одно: ни одна женщина не достойна, чтобы за нее можно было отдать жизнь.

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Інших постраждалих немає. Очевидці викликали правоохоронців. На місце подій прибули патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники. Зараз тут тривають слідчі дії. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмета, що вибухнув.

Інцидент правоохоронці кваліфікували, як самогубство. За цим фактом, а також за незаконне поводження зі зброєю - у поліції відкрили два кримінальні провадження.