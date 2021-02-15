Естонець створив карусель із криги [ Редактировать ]
Крижану карусель для онуків створив дідусь в Естонії. На озері випиляв коло діаметром 12 метрів. У рух брилу приводить невеликий підвісний мотор.
Щоб розрізати крижину - знадобилося близько п'яти годин. І щоранку розріз доводиться поновлювати, адже за ніч вода замерзає. Карусель уже стала місцевою туристичною принадою.
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Крижану карусель для онуків створив дідусь в Естонії. На озері випиляв коло діаметром 12 метрів. У рух брилу приводить невеликий підвісний мотор
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