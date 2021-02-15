В понедельник, 15 февраля, в Киеве в результате падения с балкона 14-го этажа погибла 13-летняя девочка. Происшествие случилось в Дарницком районе на улице Княжий Затон.

"Несовершеннолетняя погибла на месте. Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента", - сообщили в полиции.

Как отметили правоохранители, событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье у ребенка в школе произошла клиническая смерть.

Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

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