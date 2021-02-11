Киевлянин чудом выжил после падения с 12 этажа [ Редактировать ]
В среду, 10 февраля, в Голосеевском районе неизвестный выпал с 12 этажа. Личность человека не установлена. На момент прибытия скорой он был жив.
Пациента госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота, закрытой травмой грудной клетки, переломом костей таза. Медиков "скорой помощи" вызвала полиция.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье у ребенка в школе произошла клиническая смерть.
Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.
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