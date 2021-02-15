Не переляком - трагедією завершився день в китайському парку атракціонів. Одна з каруселей поламалася, коли в повітрі були десятки людей. Моторошні кадри зафільмував один із відвідувачів, який сам на той момент був у повітрі.

Спочатку всі кричать від захвату, а за кілька секунд від болю. 16 людей травмувалися, із них троє у критичному стані. Що з автором відео - не відомо. Як і те, чому атракціон вийшов із ладу. На час розслідування парк розваг зачинили для відвідувачів.