Австрія продовжить карантин до Великодня [ Редактировать ]
Австрія продовжить карантин щонайменше до Великодня. Не працюватимуть готелі, ресторани та кінотеатри. Заборонено збиратися разом більш як чотирьом особам.
Без нагальної потреби не можна виходити з дому ввечері та вночі. Так країна бореться з поширенням британського та південноафриканського штамів. У країні за добу інфікувалися ще понад тисяча осіб.
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