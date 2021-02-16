У країні за добу інфікувалися ще понад тисяча осіб

Австрія продовжить карантин щонайменше до Великодня. Не працюватимуть готелі, ресторани та кінотеатри. Заборонено збиратися разом більш як чотирьом особам.

Без нагальної потреби не можна виходити з дому ввечері та вночі. Так країна бореться з поширенням британського та південноафриканського штамів. У країні за добу інфікувалися ще понад тисяча осіб.