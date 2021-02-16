Молоко содержит большое количество кальция - питательного вещества, связанного с укреплением костей и ростом мышц. Однако, ученые рекомендуют взрослым людям пить молоко только строго в умеренном количестве.

Ученые Гарвардского университета в ходе исследования выяснили, что польза молока в вопросе укрепления костей преувеличена, пишет newsyou.info.

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По словам специалистов, прибавка молока к рациону не приводит к уменьшению количества переломов костей: данный вывод был сделан после исследования с участием 77 тыс. медсестер, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Между женщинами, употреблявшими и нет молоко, не было обнаружено каких-либо существенных различий в количестве переломов рук или бедра.

В свою очередь, исследование, проводившееся в Швеции, показало, что регулярное потребление слишком большого количества молока может быть связано со смертностью и повышенным риском переломов. Отмечается, что речь идет о трех и более стаканах молока в день.

Ученые констатировали, что такое увлечение молоком особенно небезопасно для взрослых женщин. Эксперты установили, что употребление трех или более стаканов молока каждый день может удвоить риск смерти по сравнению с употреблением менее одного стакана. У мужчин подобной закономерности не прослеживалось.

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