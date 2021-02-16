В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

"Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Читайте также Как организм человека может отреагировать на вакцину от COVID

Вчера также Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешив ее использование во всем мире в рамках инициативы COVAX.

В ВОЗ заявили, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй - в Институте сыворотки Индии.



Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.